Vor zehn Jahren eröffnete in Frutigen eine Abgabestelle von «Tischlein deck dich». Seit dem Frühling 2012 können sich Armutsbetroffene aus der Region wöchentlich mit Lebensmitteln versorgen, die sonst weggeworfen würden.

In den vergangenen 10 Jahren haben die freiwilligen HelferInnen in Frutigen insgesamt 155 053 Kilogramm «gerettete» Lebensmittel verteilt. Das entspricht einem Gegenwert von gut 930 300 Franken. Rund 65 armutsbetroffene Personen pro Woche konnten damit unterstützt werden.

«Wie Weihnachten»

Jede Woche wiederholt sich in Frutigen ein logistisch gut abgestimmter Prozess: Die Helfenden verwandeln in kürzester Zeit einen Raum der Heilsarmee in eine Abgabestelle. Zur Öffnungszeit, die eine Stunde dauert, empfangen die Freiwilligen ihre Kundinnen und Kunden. Diese weisen sich mit…