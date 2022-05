Das Spiezer «Gschichtewyb» Eva Frei begibt sich regelmässig auf die Spuren von Frauen aus der näheren Umgebung und erzählt von deren Schicksal. In ihrer neusten szenischen Führung lässt sie Louise Hofstetter-Regez aufleben. Diese führte zusammen mit ihrem Ehemann Johann während der Zeit der Belle Epoque das Kurhotel Bad Heustrich.

KATHARINA WITTWER

Wie im 19. Jahrhundert üblich, blieb den Mädchen aus bürgerlichem Hause nichts anderes übrig, als sich dem Vater, später dem Ehemann oder – sofern kein s olches Mannsbild vorhanden – einem anderen männlichen Verwandten unterzuordnen. So erging es auch Louise Regez. Die Arzttochter aus Erlenbach im Simmental musste in einem Institut für höhere Töchter die weiblichen Tugenden erlernen – jedenfalls das, was man dafür hielt. Unterrichtsthemen…