FUSSBALL Letzten Samstag führte der FC Frutigen abermals ein F-Junioren-Turnier im Rahmen des neuen Wettspielformats «Brack.ch play more football» für den Kinderfussball (Kategorien G, F und E / FF-12) durch. Dieses Format wurde im Sommer 2021 lanciert und soll dafür sorgen, dass Kinder mehr spielen, vielseitiger lernen und noch mehr Freude am Fussball entwickeln können. Gespielt wird in wöchentlichen Turnieren abwechslungsweise auf Klein- und Grossfeldern. Am Samstag durfte der organisierende Frutiger Verein je zwei Teams aus Hünibach, Konolfingen und Steffisburg gegen seine Jüngsten antreten lassen. Mit viel Leidenschaft und Spass wurde das Turnier für die Kinder und zahlreichen Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis.

TONI STOLLER