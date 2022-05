Am traditionellen Jahres konzert der Jugendmusik Region Frutigland kam man nicht nur in den Genuss von musikalischer Unterhaltung. Es wurden auch neue Textilien präsentiert. In Zukunft wird man sofort erkennen, wer da auftritt.

Am Samstag lud die Jugendmusik Region Frutigland zum Konzert. Seit Jahren findet dieses jeweils im Frühjahr statt – bisher immer unter dem Namen «Jugendmusik Frutigen». Während der zweijährigen coronabedingten Zwangspause hat sich jedoch einiges getan. Ende 2020 wurde die Formation in «Jugendmusik Region Frutigland» umgetauft. Dies soll die Offenheit für Mitglieder aus dem gesamten Kander- und Engstligtal signalisieren. Dank der Mitfinanzierung durch Spender wurde zudem unter der Devise «Neuer Name – neue Uniform!» auch eine neue Einheitsbekleidung…