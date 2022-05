Dank Snowfarming auf der Tschentenalp wird dem Schneesportnachwuchs aus der ganzen Schweiz die Möglichkeit gegeben, schon ab Oktober wieder zu trainieren. Reto Däpp und sein Team engagieren sich ehrenamtlich für die ökologische und nachhaltige Schnee-Übersommerung. Dass die Infrastruktur von Jahr zu Jahr vermehrt in Anspruch genommen wird, freut Däpp. «Wir hatten zuletzt eine gute Saison mit einer tollen Auslastung. Anfragen mussten wir teilweise absagen.» Es gebe nur wenige Wochen, in denen es ruhig sei. «Die Auslastung soll in Zukunft noch besser sein», so Däpp. Das inzwischen sehr professionell arbeitende Team will auch in der kommenden Saison die Qualität hochhalten – und jeden Tag eine Piste bereit haben, die den hohen Ansprüchen der Alpinskifahrern entspricht.

MICHAEL SCHINNERLING