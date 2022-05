«Diese Information lässt sich nicht unabhängig überprüfen»

Beim Krieg in der Ukraine zeigt sich, wie moderne Formen des Journalismus auch klassische Zeitungen unter Zugzwang setzen können. Und dieser Zugzwang hat für die LeserInnen – und damit für die Öffentlichkeit – vor allem negative Folgen, wie ich finde. Es geht darum, wie man über Krieg berichten kann und soll. Und wie die Tatsache, dass der Krieg in Europa stattfindet, die Medien in ihrer Berichterstattung beeinflusst.

Kürzlich war ich für einige Tage im Militärdienst, um den nächsten WK unseres Bataillons vorzubereiten. Natürlich war dabei die Situation in der Ukraine ein gros ses Thema. Als Infanteristen sind uns viele Begriffe, die in den Nachrichten auch einem breiten Publikum zugemutet werden, seit Längerem bekannt. Diese…