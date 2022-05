VORSCHAU Vom 1. bis 31. Mai 2022 findet der schweizweit grösste Breitensportanlass «schweiz.bewegt» statt. Auch die Gemeinde Reichenbach beteiligt sich wie die letzten Jahre daran. In diesem Jahr ist sie wiederum im direkten Duell mit der Gemeinde Grosshöchstetten. Ziel ist es, möglichst viele Bewegungsminuten zu sammeln. Am 5. Mai 2022 organisiert die Sportkoordination Reichenbach zusammen mit der Schule einen Bewegungsparcours, bei dem sich einige Sportvereine der Gemeinde Reichenbach vorstellen. Sämtliche Kinder der 1. bis 6. Klasse nehmen daran teil. Der zweite organisierte Event findet am 6. Mai 2022 in Kien statt. In der Zeit von 15.30 bis 20.45 Uhr ist ein Parcours von rund 4 km offen, der entweder joggend, walkend oder spazierend zurückgelegt werden kann. Um 18.30 Uhr findet ein…