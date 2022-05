Die Zahl ist nicht das Problem

Ein Freitag, der 13. soll Pech bringen, heisst es. Immer wieder hört oder liest man, dass an solchen Tagen tatsächlich mehr Unfälle und Missgeschicke passieren als sonst. Aber stimmt das?

MARK POLLMEIER

Die Kombination «Freitag + 13» hat einen schlechten Ruf. Woher dieser kommt, ist nicht restlos geklärt. Vermutlich haben verschiedene Faktoren dazu beigetragen. Die 12 ist in vielen Kulturen eine harmonische, ja sogar heilige Zahl. In der Bibel gibt es die 12 Stämme Israels, Jesus hatte 12 Jünger. Unser Kalender ist eine Abfolge von 12 Monaten, dementsprechend gibt es 12 Tierkreiszeichen. So hat sich in den Köpfen festgesetzt, dass die 13 diese Ordnung stört und für Unglück sorgt. Im Märchen Dornröschen wird die 13. Fee ausgeladen, weil es im Schloss des…