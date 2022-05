FÜRSORGLICHE ALGORITHMEN

Arbeitswelt und Digitalisierung sind natürliche Verbündete – mit dieser These habe ich Sie an dieser Stelle schon mehrfach belästigt. Die neuen Techniken schaffen nicht nur neue Jobs, sondern grundsätzlich auch bequemere. Ob Sie mit Ihrem Laptop im Büro, am Strand oder im Wartezimmer des Arztes hocken, kann der Chefin egal sein. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Auch die Chefin selbst profitiert von den neuen Möglichkeiten. Zum Beispiel bei der Angestelltensuche: Statt Berge von Bewerbungen durchzugehen, kann sie eine automatisierte Vor auswahl treffen. Viele gros se Unternehmen nutzen heute künstliche Intelligenz, um Bewerbungen nach bestimmten Kriterien zu scannen. Im Idealfall bleiben so nur die qualifiziertesten Anwärter übrig – unabhängig von persönlichen…