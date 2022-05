WER HÄTTE DAS GEDACHT?

Jahrzehntelang kämpften die USA mit einer sehr hohen Zahl sogenannter Teenager-Schwangerschaften. Jede Regierung ging mit neuen Rezepten dagegen vor. Mal wurde den jugendlichen Eltern die Unterstützung gekürzt, mal rief man zur vorehelichen Enthaltsamkeit auf. Nichts davon half. Ab dem Jahr 2009 griff der Musiksender MTV das Thema auf. Serien wie «16 and Pregnant» («Schwanger mit 16») zeigten nun ungeschönt, was es bedeutet, in jungen Jahren ein Kind zu haben. Und siehe da: Mit der Ausstrahlung sank die Zahl der Teenager-Eltern rasant. Das Fernsehen als Verhütungsmittel – wer hätte das gedacht?

Sicher, die Entwicklung ausschliesslich aufs TV zu schieben, wäre wohl zu einfach. Dass aber die genannten Sendungen genau die richtige Zielgruppe ansprachen und dort einiges…