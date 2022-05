SCHWIMMEN Gleich zwei Wettkämpfe standen am vergangenen Wochenende auf dem Wettkampfprogramm des Schwimmclubs Frutigen (SCFR). Während die jüngeren SchwimmerInnen am Samstagabend am «Osterhasen-Meeting» in Heimberg teilnahmen, war Anja Ziehli am Samstag und Sonntag am Bieler Nachwuchswettkampf im Einsatz. Sämtliche SchwimmerInnen konnten dabei ihre guten Trainingsleistungen bestätigen und in Heimberg und Biel persönliche Bestleistungen erzielen. Der nächste Wettkampf findet am Sonntag, 22. Mai, im Rahmen des BEO-Cup in Aeschi statt.

PRESSEDIENST SCFR