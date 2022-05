OLYMPIA Seit Mittwoch, 27. April, trainieren 23 Athleten für die National Summer Games von Special Olympics in St. Gallen. Vom 16. bis 19. Juni 2022 wird dort in 14 Sportarten um Medaillen gekämpft. Das Team Bad Heustrich startet in den Disziplinen Pétanque, Velofahren, Schwimmen und ganz neu Tischtennis. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Am Mittwochnachmittag hiess es: Kleider fassen. Die Athleten erhielten ihre «Dienstbekleidung» und wurden danach vom Cheftrainer Roland Andrist instruiert. «Heute beginnen wir mit dem Training und absolvieren jeden Mittwoch Trainingseinheiten. Jeder Athlet ist zudem selber verantwortlich, neben diesen Trainingseinheiten noch zu üben», so Andrist. Mit einem «Zicke, zacke, zicke zacke, Heu-, Heustrich», laut gerufen von 30 Leuten, ging es gruppenweise zum…