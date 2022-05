Freu(n)de herrscht!

Freude herrscht! Nach drei Jahren Wettkampfpause stehe ich zum ersten Mal wieder an der Startlinie zu einem Trail-Rennen, dem Leifers Trail. Mit diesem Lauf fühle ich mich besonders verbunden, da er in meiner alten Heimat Südtirol stattfindet. Aber nicht nur die Strecke mit ihren 52 Kilometern und 2700 Höhenmetern gefällt mir, sondern besonders auch die Menschen, die mich dabei begleiten. Da das Rennen durch das schöne Dorf Deutschnofen führt, wo meine Eltern wohnen, werde ich unterwegs auch meine Eltern und Geschwister antreffen. So ist die Freude gross, als pünktlich um 7.30 Uhr der Startschuss fällt und eine Gruppe von zirka 250 Lauffreudigen unter tosendem Applaus die Stadt in Richtung Berg verlässt.

