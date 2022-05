LAUFSPORT Am 17. – und letzten – Blüemlisalp-Lauf vom vergangenen Sonntag wurde Jonathan Schmid aus Adelboden Gesamtsieger der Herren. Der Frutiger Jerome Furer landete knapp d ahinter. Bei den Junioren gewann der 13-jährige Elmo Frei aus Kandersteg.

MICHAEL SCHINNERLING

Wenn die beiden Frutigländer Jerome Furer und Jonathan Schmid an einem Berglauf starten, darf man sich stets auf einen spannenden Zweikampf freuen – so war es auch am vergangenen Sonntag. «Ich weiss, in welch guter Form sich Jonathan befindet», meinte Furer. «Einzig im Flachen habe ich eine Chance gegen ihn – und die versuche ich auszunutzen.» Der Frutiger zeigte seine ganze Klasse und lief mit Schmid fast Kopf an Kopf. Dieser spielte ebenfalls seine grösste Stärke aus – den Anstieg – und liess sich die Führung nicht mehr…