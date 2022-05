TURNEN 183 Nationalturner nahmen letzten Sonntag am Jugendnationalturntag der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden in Pfaffnau teil, darunter auch vier Frutigländer. Benjamin Heyden erreichte in den Vornoten als Einziger in der Kategorie L1 das Maximum von 40 Punkten. Im Steinstossen, Steinheben, Weitsprung und im 80m-Sprint glänzte der Aeschiner überall mit der Note 10. Im Ringen behielt er mit einem Sieg und einem gestellten Gang die Führung. Nachdem er sich im Schlussgang gegen den Luzerner Lukas Schnider durchgesetzt hatte, durfte sich Heyden souverän als Sieger feiern lassen. In der gleichen Kategorie klassierte sich Adrian Schärz auf dem achten Rang nach soliden Vornoten, einer Niederlage und einem Sieg im Ringen und dem Abschlusserfolg im Schwingen.

In der Jugendklasse 1 der Zehn- und…