Seit einem Jahr war der Sitz vakant, nun ist das oberste Führungsgremium der Made in Bern AG wieder vollständig. An der GV vom 12. Mai in Interlaken wurde Lukas Eichenberger in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Made in Bern AG ist die Dachmarketingorganisation des Kantons Bern. Nach einer umfassenden Reorganisation ist nun auch die Tourismusdestination Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) wieder im Verwaltungsrat vertreten. Der Sitz war zuvor während eines Jahres unbesetzt.

Einsitz nimmt der in Seftigen wohnhafte Lukas Eichenberger (49), Hotelier und Vizepräsident von TALK. Die weiteren Verwaltungsräte sind: Patrik Scherrer, Hotelier und Unternehmer (Präsident), Andrea Wucher, Unternehmerin (Vizepräsidentin), Urs Kessler, CEO der Jungfraubahnen, André Lüthi, Präsident und CEO von Globetrotter,…