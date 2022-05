SICHERHEIT 11 700 Personen aus der Schweiz verletzen sich im Schnitt jedes Jahr beim Mountainbiken, knapp 400 davon schwer. Mehrere Biker kommen jährlich ums Leben. Um Unfälle zu verhindern, sind gute Vorbereitung, eine realistische Selbsteinschätzung und eine passende Ausrüstung unerlässlich.

Mountainbiken liegt weiterhin im Trend. Parallel dazu steigt auch die Zahl der Stürze. Am häufigsten sind dabei Verletzungen an Schultergürtel und Oberarm. Im Jahr 2021 starben in der Schweiz zudem fünf Mountainbiker nach Unfällen.

Sicherheit beginnt im Kopf

Die Sicherheit einer Tour hängt stark von guter Vorbereitung und natürlich vom eigenen Fahrstil ab. Sicheres Mountainbiken beginnt im Kopf: mit einer realistischen Selbsteinschätzung.

Beim Fahren im Gelände wirken grosse Kräfte. Sportliche…