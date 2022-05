Ewige Pfadfinder

Mein Vater war das, was man den «ewigen Pfadfinder» nennt: allzeit bereit! Und dies nicht nur bei seinem Harem.

Im Mai wurde es am schlimmsten. Kaum dass die Bäume einen Hauch von Grün zeigten, schrie er nach harten Eiern. Und wedelte mit der Thermosflasche. In dieses verbeulte Blechgefäss, das mit einem Stück Militärwolldecke umwickelt war, wurde honiggesüsster Lindenblütentee abgefüllt. LINDENBLÜTENTEE!

Und dies bei einem, der den «Appenzeller» aus dem Bierhumpen soff.

«Er hat wieder den Frühlingsrappel!», flüsterte meine Mutter. Und schickte ihren Blick himmelwärts, von wo sie sich Besserung erhoffte.

Aber schon tauchte der Mittelpunkt unserer Familie mit roten Wollsocken (Zwiebelmuster), genagelten Bergschuhen und einem angeschnallten Rucksack in der Grösse einer…