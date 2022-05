SCHWINGEN Nach dem gestellten Schlussgang mit Schwingerkönig Kilian Wenger siegte Curdin Orlik an seinem Heimfest hochverdient. Hanspeter Luginbühl zeigte sich erneut in Bestform .

WERNER FRATTINI

Der erstmals auf dem Areal der Schulanlage Widi ausgetragene Abendschwinget in Frutigen war in allen Teilen ein voller Erfolg. Dass dabei der Einheimische Curdin Orlik gleich noch den Festsieg erringen konnte, rundete den sehr gut organisierten Anlass ab. Mit drei Plattwürfen gegen Dominik Gasser, Kilian Bühler und Michael Leuenberger startete Orlik optimal in den Wettkampf. Einzig gegen den aufstrebenden Lars Zaugg fand der Agronom im vierten Gang kein Siegesrezept. Mit der bereits vierten Maximalnote besiegte der in Thun wohnhafte Sennenschwinger Jan Wittwer und sicherte sich so den verdienten…