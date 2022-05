Die Stühle im «Theatersaal» Hirzboden waren am Donnerstag gut besetzt. Aufgeregte Kinder huschten durchs Schulhaus. Einige waren nicht wiederzuerkennen, andere gaben sich betont locker. Eltern und ehemalige SchülerInnen waren gespannt auf die Vorführung der Gesamtschule (1. bis 6. Klasse).

MONIKA INGOLD

Im Vorfeld der Aufführung wandte sich Andrea Schranz, Gesamtschulleiterin der Schulen Adelboden, an die Anwesenden und informierte sie über die erfreulichen Kinderzahlen in der Bäuert. Der Fortbestand der Schule sei in den nächsten Jahren gesichert. Anschliessend eröffnete die Flötengruppe unter der Leitung von Susanne Bruni den Abend mit ihren Melodien. Lehrerin Eva Ryter gab noch ein paar Hinweise zum Theaterstück – und schon sass das Publikum vor der Bar von Silver Town, einem…