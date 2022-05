BAD HEUSTRICH Wegen Corona musste der vor einigen Monaten geplante Zeitzeugenanlass auf den 7. Mai verschoben werden. Nun konnte er eine Woche vor der Premiere der szenischen Führung zu Louise Hofstetter-Regez durchgeführt werden.

KATHARINA WITTWER

Gut 20 Personen, die meisten im Rentenalter, folgten dem Aufruf «Zeitzeugen gesucht!» des Bads Heustrich. Peter Lüps, ein direkter Nachkomme der Hofstettler-Dynastie, hatte den «Findungsanlass» zusammen mit dem Institutionsleiter Arnold Sieber und einigen Angestellten initiiert.

Der Rahmen war so offen wie möglich gehalten. «Wir wissen nicht, was heute zusammenkommt und was wir mit den gesammelten Erzählungen, Schriften, Fotos und Gegenständen von und über dieses geschichtsträchtige Haus tun werden», so Sieber bei der Begrüssung.

Persönliches,…