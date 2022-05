FUSSBALL Der Kandergrunder Erik Wyssen hatte am Samstag seinen ersten Heimspiel-Einsatz für den FC Thun. Gegen Yverdon stand der offensive Verteidiger von Beginn an auf dem Platz – wie auch schon wenige Tage zuvor auswärts gegen Wil. Letzte Woche wurde der Vertrag des 20-Jährigen um eine weitere Saison verlängert.

MICHAEL SCHINNERLING

Sowohl gegen Wil am 14. Mai als auch gegen Yverdon-Sport gewann der FC Thun mit 2:1 – und in beiden Spielen stand Erik Wyssen von Beginn an auf dem Rasen. Von seinem Debüt in Wil hatte der Kandergrunder im Abschlusstraining am Freitag zuvor erfahren. «Ich habe mich natürlich darüber gefreut», kommentiert der Kandergrunder und räumt zugleich ein: «Ein wenig nervös war ich vor dem Spiel schon, da es mein erstes in der Challenge League war.» Nach dem Spiel…