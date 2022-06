VORSCHAU «The Weeping Willows» spielten 2020 coronabedingt ein virtuelles «Open Mic» mit Musikern aus Frutigen. Nun hoffen sie, einige der Leute persönlich zu treffen, die bei diesem Livestream zugegen waren. «Alle waren so nett und herzlich», schwärmen Laura und Andy vom australischen Countrymusik-Duo The Weeping Willows. Am 26. Juni werden die beiden in der Sattelkammer in Frutigen ihre eigenen musikalischen Kreationen wie «House Of Sin» oder «Black Crow» vom brandneuen Album «You Reap What You Sow» präsentieren. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

PRESSEDIENST HOTEL LANDHAUS ADLER