Bereits zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte heisst der TV Frutigen die oberländische Turnergemeinde willkommen. Bei den ersten organisatorischen Gehversuchen, am Bezirksfest im Jahre 1902, hatte es noch Kritik abgesetzt. Doch die Verantwortlichen lernten schnell.

HANS HEIMANN

Vor 100 Jahren war Frutigen zum ersten Mal Gastgeberort des Oberländischen Turnfestes. Nach 1922, 1935, 1960, 1998 und 2003 heisst es Anfang Juli wieder: «Frutigland in Turnerhand». Sprach man vor einem Jahrhundert noch von «Körperschule» und turnte unter freiem Himmel am Ringgerüst, nennt man das seit einiger Zeit «Gymnastik». Und auch sonst hat sich in diesem Sport vieles verändert.

Der Turnverein Frutigen war schon drei Jahre nach seiner Gründung Gastgeber, damals für das Bezirksfest 1902. Die Presse sparte nicht mit Kritik zu diesem Anlass: « Wenn auch die Organisation nicht überall klappte, so ist das eben dem Umstand zuzuschreiben, dass in den Komitees sozusagen keine Leute standen, welche schon an Turnfesten mitgewirkt hatten.»

Als der TV Frutigen 1922 das erste Mal ein Oberländisches Turnfest organisierte, war alles besser organisiert, dafür spielte das Wetter nicht mit und der Anlass musste um eine Woche verschoben werden. Bei prächtigen Verhältnissen beteiligten sich dann rund 600 Turner aus 28 Sektionen. Mit den Leistungen konnte man im Grossen und Ganzen zufrieden sein, hiess es im Schlussbericht. Der Präsident des Organisationskomitees, Notar Bütikofer, gab abschliessend bekannt, dass dem Turnverein durch die Verschiebung ein Defizit von mehreren Hundert Franken entstanden sei.

Lob an die Organisatoren

An der Abgeordnetenversammlung vom 11. November 1934 wurde unter den vier Bewerbern eine heftige Diskussion geführt, jedoch ging der TV Frutigen als festgebende Verbandssektion für die Ausgabe 1935 hervor. Dreizehn Jahre nach der Premiere traf sich somit eine ähnliche Anzahl Oberländer Turner wieder in Frutigen – und sie verteilten grosses Lob. «Die Frutiger haben sich wirklich alle Mühe gegeben, die Oberländer Turner freundlich zu empfangen. Schon der Ehrentrunk am Bahnhof mit Musikbegleitung zeugte davon», schrieb eine Lokalzeitung. Im Weiteren erwähnte der Berichterstatter damals, dass die Bevölkerung mit der schönen Turnhalle den grössten Beweis echter Turnerfreundlichkeit bewiesen habe, um die sie viele Oberländer Turnvereine beneiden würden.

Wiederum war das Wetter anfangs schlecht, doch nach einer längeren Regenzeit kam Sonnenschein und eine frohe Feststimmung auf. Erneut amtete Notar Bütikofer als Präsident des Organisationskomitees. Ein grosser Dank an dieses Komitee für die treffliche Organisation des Anlasses und an die Bevölkerung Frutigens erging von Ernst Neuenschwander aus Oberdiessbach, dem Präsidenten des Turnerverbandes.

Olympiasieger am Fest

1960 wetteiferte die Oberländer Turnerwelt wieder in Frutigen. Der Anlass war in seiner Grösse gewachsen und arbeitsreiche Tage lagen auf den Schultern der vielen freiwilligen Helfer unter der Leitung des OK-Präsidenten Arthur Zürcher. Regen drückte auf die Stimmung, während der Festumzug durch das Dorf zog, und auch die Schlussvorführungen litten unter den kalten, regnerischen Verhältnissen.

Trotz Wetterpech sei es ein schönes Fest gewesen und allen Teilnehmern und Wettkämpfern blieben die Tage in guter Erinnerung.

Das Vereinsjahr des TV Frutigen stand 1998 erneut im Zeichen der Organisation des Oberländischen Turnfestes sowie des 100-jährigen Vereinsbestehens. Es wurde vorab zu einem Einheimischen-Abend eingeladen, der mit der Anwesenheit von Donghua Li ein voller Erfolg war. Der Turner chinesischer Herkunft hatte zwei Jahre zuvor an den Olympischen Spielen in Atlanta in seiner Paradedisziplin Pauschenpferd Gold für die Schweiz gewonnen. Mit dem beispiellosem Einsatz aller Mitglieder, zusammen mit 300 weiteren Helfern, war es dem TV Frutigen erneut gelungen, den Oberländer Sektionen und den Gastvereinen ein unvergessliches Turnfest zu bieten. Das «Schlafen im Stroh» in umliegenden Ställen und auf Heubühnen wurde von den TurnerInnen geschätzt. Absorbiert durch die Anstrengungen in Festzelt und Bar realisierten die Mitglieder des TV Frutigen erst beim Einmarsch zur Siegerehrung richtig, dass sie das eigene Turnfest als Festsieger abgeschlossen hatten. Tränen bei der Siegerehrung seien nicht zurückgehalten worden und dürften von den OK-Mitgliedern als schönstes Geschenk angesehen worden sein.

Zuletzt mit Bestnote

Vor knapp zwanzig Jahren fand das Oberländische Turnfest letztmals in Frutigen statt. Die tadellose Organisation und der grosse Einsatz des örtlichen Turnvereins fanden sowohl bei den Verbänden als auch in der Bevölkerung grosse Beachtung. Schon damals lautete das Motto «Frutigland in Turnerhand».

Am Wochenende findet nun das sechste Oberländische Turnfest in Frutigen statt – genau 100 Jahre nach der Premiere.