Die Kirchgemeindeversammlung hat personelle Vakanzen in verschiedenen Gremien und für diverse Tätigkeiten geklärt und blickt auf eine fordernde Zukunft – auch baulicher Natur.

Mit Sara von Känel aus Scharnachtal hat die Versammlung eine junge Frau in den Kirchgemeinderat gewählt. Dank ihrer Mitarbeit haben die jungen Mitglieder nun auch im Rat eine Stimme. Weiter wurde die Teilrevision des Personalreglementes sowie die Jahresrechnung 2021 mit einem stattlichen Überschuss genehmigt. Die Kirchgemeinde wird das finanzielle Polster bitter nötig haben, steht doch ab Ende August die Revision der Kirchenorgel mit ihren 1266 Pfeifen an. Zudem wird es im kommenden Jahr unumgänglich sein, das Dach des Kirchgemeindehauses vollständig zu erneuern, was einen finanziellen Kraftakt…