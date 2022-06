Heute wird in Amerika zu einem der härtesten Radwettbewerbe gestartet. Mit dabei am «Race Across America» (RAAM) ist auch der 53-jährige Frutiger Peter Trachsel. Zweimal haben er und sein Team sich bereits auf die Teilnahme intensiv vorbereitet, zweimal machte Corona ihm einen Strich durch das Vorhaben. Vor zwei Jahren wurde das Rennen pandemiebedingt abgesagt, letztes Jahr fand dieses statt – die Einreise in die USA war aber nicht möglich. Nun folgt der dritte Anlauf: Start ist in Oceanside (Kalifornien). Die Strecke führt über die Rocky Mountains und quer durch den Mittleren Westen bis nach Annapolis (Maryland). Insgesamt hat Peter Trachsel gut 5000 Kilometer vor sich.

RED.