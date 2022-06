FUSSBALL An seiner Hauptversammlung vom Mittwoch blickte der FC Reichenbach auf eine wechselhafte, aber erfolgreiche Saison zurück. Mit zunehmender Lockerung der Corona-Massnahmen kamen Spielbetrieb und Vereinsleben wieder in Fahrt. Auf die neue Saison hin gibt es einige personelle Veränderungen.

MICHAEL MAURER

«Jetzt war wieder einmal eine Saison, in der wir Fussball spielen konnten.» Mit diesen Worten eröffnete Mathias Berger an der Hauptversammlung des FC Reichenbach den Jahresrückblick. Anders als in den beiden Vorjahren war Corona in den Ausführungen des Vereinspräsidenten und der weiteren Vorstandsmitglieder kaum noch ein Thema. Vielmehr konnten die rund 45 Anwesenden erfahren, was den Club ausmacht: kämpferischer sportlicher Einsatz, engagierte Menschen und ein geselliges…