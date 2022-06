Als Präsident der Schulkommission war Christian Wandfluh schon vor etlichen Jahren mit dem Lehrkräftemangel konfrontiert. Schliesslich fand er eine nicht alltägliche Lösung: Als Landwirt und Schreiner sprang er notfallmässig ein – und blieb.

MONIKA INGOLD

Jetzt wird er pensioniert – als Werklehrer. Christian Wandfluh erinnert sich: «Auf eine Ausschreibung im damaligen Amtlichen Schulblatt meldete sich niemand. Ich war seinerzeit Schulkommissionspräsident und deswegen verantwortlich – schliesslich war die Schulkommission zuständig für die Besetzung der Stellen an den Schulen.» Am Ende schlug er den Kommissionsmitgliedern vor, dass er sich an der Stelle selbst ein halbes Jahr lang versuchen wolle. Das war der Start in einen neuen Beruf.

Sprung ins kalte Wasser

Als Lückenbüsser wagte er den…