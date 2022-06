SCHWINGEN Am Pfingstsamstag findet das Oberaargauische Gauverbandsfest statt. Mit Curdin Orlik und Hanspeter Luginbühl stehen zwei diesjährige Kranzfestsieger am Start.

WERNER FRATTINI

Die Teilnehmerliste fürs Oberaargauische Schwingfest hat es in sich. Mit Matthias Aeschbacher, Patrick Schenk und Philipp Roth stehen drei Eidgenossen am Start, die das Geschehen an der Spitze stark beeinflussen werden. Im Berner Verband sind etliche verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen – darunter auch die Mitfavoriten Remo Käser, Christian Stucki, Kilian Wenger, Christian Gerber und Lukas Renfer.

Nebst Curdin Orlik und Hanspeter Luginbühl sind mit den Brüdern Adrian und Sven Klossner, John Grossen, Matthias Tschan und Peter Ryter weitere starke Schwinger aus dem Kandertal angemeldet. Neben Orlik und…