VORSCHAU Am kommenden Samstagnachmittag (11. Juni, 12 bis 17 Uhr) findet erneut der Biogas-Fahrtag statt. An diesem Anlass zeigen die Betreiber der Biogasanlage Frutigland an der Mike-Schmid-Olympiastrasse 15 die einzige öffentliche 100 % -Biogas-Tankstelle der Schweiz – und was alles mit Biogas aus regionalen Abfällen möglich ist. Aussteller präsentieren neue Fahrzeuge mit dem umweltschonenden Treibstoff CNG und Nutzer berichten von den positiven Erfahrungen des Einsatzes im Alltag. Als Höhepunkte werden der neue CNG-Traktor von New Holland und LKWs von Scania und Iveco vorgeführt. Der Anlass findet draussen statt – bei jeder Witterung – inklusive heisser Bratwürste vom Biogasgrill.

PRESSEDIENST BIOGAS-FAHRTAG