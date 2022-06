Mit Biogas in die Zukunft

Am Samstag fand im Kanderspitz der dritte öffentliche Anlass der Biogasanlage statt. Er bot potenziellen Kunden die Möglichkeit, sich über diesen Energieträger als Co2-neutralen Treibstoff der Frutiger Tankstelle zu informieren. Nebst der grossen Palette an Privat- und Nutzfahrzeugen erregte der erste und einzige in der Schweiz mit Biogas betriebene Traktor grosse Aufmerksamkeit. Der Anlass bot Gelegenheit zum direkten Kontakt mit den involvierten Chauffeuren und Vertretern der einzelnen Firmen.

TEXT / BILDER: MARTIN WENGER