Das Parlament der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn hat sich trotz vereinzelter Bedenken in erster Lesung dafür ausgesprochen, dass auch gleichgeschlechtliche Paare kirchlich getraut werden können. Im Synodalrat, der Kirchenexekutive, stellen Frauen erstmals die Mehrheit.

Das Parlament der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn führte am Dienstag und Mittwoch vor Auffahrt seine Sommersynode im Kongresszentrum der Bernexpo durch. Dabei behandelten die Synodalen eine Reihe von Vorlagen – darunter auch das Thema «Ehe für alle».

Die neue gesetzliche Regelung, die per 1. Juli 2022 in Kraft tritt, war am 26. September 2021 von den Schweizer Stimmberechtigten gutgeheissen worden. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) hatte sich bereits im November 2019 für die Öffnung der…