SCHWINGEN Drei Schwinger aus dem Kandertal standen am Sonntag beim zweiten diesjährigen Bergfest am Schwarzsee im Einsatz – und alle zeigten eine starke Leistung. Pechvogel des Tages war indes Hanspeter Luginbühl.

WERNER FRATTINI

Von Beginn an dominierten die Berner das Geschehen am Schwarzsee-Schwinget fast schon nach Belieben. Die mannschaftliche Überlegenheit war so gross, dass schon ab dem vierten Gang diverse Berner Paarungen gemacht werden mussten.

Mit einem Kreuzgriff besiegte Florian Gnägi in der vierten Minute des Schlussgangs Curdin Orlik und wurde dadurch verdienter Festsieger. Obschon sich die Berner gegenseitig zurückbanden, zierten am Ende vier von ihnen die Ranglistenspitze. Von den 16 abgegebenen Kränzen erkämpften sich die Berner mit 9-mal Eichenlaub den Löwenanteil,…