FELDSCHIESSEN Sommerwetter, gute Organisation seitens der Kreisleitungen und die Freude aller Beteiligten, wieder ein echtes Feldschiessen erleben zu können – all das war am Wochenende auf sämtlichen Schiessplätzen im Berner Oberland zu spüren und schlug sich auch in der Beteiligung sowie in den Resultaten nieder.

«Ich bin froh, dass das Feldschiessen dieses Jahr wieder ‹normal› an ein und demselben Datum abgehalten werden kann. Das erleichtert mir und den Kreisleitungen die Arbeit enorm», betonte Beat Glarner, Chef Feldschiessen beim Oberländischen Schützenverband OSV, im Vorfeld. Diese Freude war offensichtlich auch bei den Schützen vorhanden, wurde doch die Beteiligung im Berner Oberland deutlich gesteigert. Dies ist umso erfreulicher, als das Prachtswetter mit den hohen Temperaturen…