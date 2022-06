GLEITSCHIRM Am Sonntagmorgen startete die vierte Ausgabe des härtesten Hike&Fly-Rennens X-Pyr. Gestartet wurde um 10 Uhr am Strand von Hondarribia (Spanien). Am Montag war Maurer unterwegs zu Turnpoint Nummer zwei auf 1204 m ü. M. Von da an sind es noch knapp 500 km bis zum Ziel.

MICHAEL SCHINNERLING

«Das Wetter ist regnerisch, ein anstrengendes Rennen ist somit garantiert», sagte Chrigel Maurer beim Eintreffen in Hondarribia. Tatsächlich musste der Adelbodner von den ersten 10 Stunden im Wettkampf 8 Stunden und 35 Minuten lang laufen. Immerhin sechs Flüge waren dann doch noch drin. Nach 55 km und 3200 Höhenmetern stand die erste Pause an, bevor es am Montagmorgen zu Fuss weiterging. Mit etwas Glück sind auch Flüge möglich. In Führung war am Montagmorgen Maxime Pinot (Frankreich), Maurer…