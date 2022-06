FUSSBALL Das Frutiger Drittligateam überzeugte im Kampf um den zweiten Rang mit einer starken Leistung gegen den FC Oberdiessbach. Auch in Unterzahl glaubte es an sich und holte die nächsten drei Punkte.

TONI STOLLER

Der FC Frutigen hatte sich in den letzten Partien stets gesteigert und positiv überrascht. Mit einem Sieg gegen den FCO würde das Team bis zwei Punkte an den zweiten Rang herankommen können und war am Samstag dementsprechend motiviert. Torhüter Matthias Bärtschi und Co-Trainer Bernhard Glauser bestritten ihr letztes Spiel für Frutigen.

Das Heimteam konnte erst nach zehn Minuten seine Nervosität ablegen und fand zusehends ins Spiel. Mit der ersten Möglichkeit der Partie verpasste Jason Maurer nach zwölf Minuten den Führungstreffer knapp. Oberdiessbach fand in der starken…