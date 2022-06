FUSSBALL Der Drittliga-Tabellenführer FC Dürrenast stand bereits vor dem Spiel gegen den FC Frutigen als Aufsteiger fest. Vor einer grossen Kulisse am Tag der Aufstiegsfeier zeigte Dürrenast nochmals eine eindrückliche Leistung.

TONI STOLLER

Der FC Dürrenast war am vergangenen Samstag in Partylaune. Die Aufsteiger der Aktivteams in der 3. und 4. Liga sowie der B-Junioren standen bereits vor der letzten Runde fest. Am Aufstiegsfest traf in der Drittliga-Meisterschaft das Heimteam vor einer grossen Kulisse auf den FC Frutigen. Zur Einstimmung liess sich das OK Aufstiegsfeier etwas Besonderes einfallen: Der Matchball wurde mit Blaulicht und Hupkonzert von einem Feuerwehrauto geliefert und gleich mit ausfahrbarer Leiter auf den Platz befördert. Der über 90-jährige Hans Leuthold durfte als…