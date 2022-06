Auch diesen Sommer plant Monika Narita, mit ihrer Familie auf die Alp Mäggisseren zu reisen. Die Frau mit internationalen Wurzeln und aussergewöhnlichen sprachlichen Fähigkeiten erlebte hier die schönste Zeit ihrer Kindheit.

KATHARINA WITTWER

Monika Narita, Tochter einer tschechischen Mutter und eines japanischen Vaters, wuchs im Berner Rossfeldquartier auf. Während ihrer Primarschulzeit in den 1980er-Jahren durfte sie im Sommer dank einer Aktion des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes eine Woche Ferien auf einem Bauernhof verbringen. Der Aufenthalt gefiel dem Mädchen so gut, dass ihre Eltern sie im Folgejahr erneut anmeldeten. Diesmal kam sie zu Familie Gottfried Zürcher nach Frutigen. «Das war der schönste Zufall in meinem Leben! Dafür bin ich dem Schicksal noch heute…