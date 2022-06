VORSCHAU Am 10. und 11. Juni findet der Niesen-Treppenlauf statt – dies unter dem Vorbehalt, dass das Wetter einen fairen und sicheren Wettkampf entlang der Standseilbahnstrecke zulässt. Am Freitagnachmittag, 10. Juni, starten über 50 Zweierteams zum zweiten Staffellauf. Am Samstagmorgen, 11. Juni, messen sich dann die rund 360 angemeldeten Einzelläuferinnen und -läufer aus den verschiedenen Nationen auf der «Langdistanz». Zu bezwingen gilt es die längste Treppe der Welt mit 11 674 Stufen, 1669 Höhenmeter und 3,5 Kilometer Länge.

