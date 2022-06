ZU PFINGSTEN Er ist so wichtig, dass man ihm ein langes Wochenende gewidmet hat, und doch bleibt er schwer zu fassen: der Heilige Geist. Eine Spurensuche zwischen heissem Stahl und Sprachwissenschaft.

MARK POLLMEIER

Es ist schon einige Jahre her, da verbrachte ich einen ohnehin schon warmen Sommer an einem noch heisseren Ort: in einer Eisengiesserei. In eine feuerfeste Schürze gewandet schlug ich mit einem kiloschweren Hammer auf frisch gegossene, funkensprühende Sechszylinder-Motoren ein, um sie von Formsand und überstehenden Metallgraten zu befreien. Pro Schicht trank ich drei Liter Wasser, ohne ein einziges Mal zum WC zu müssen. Abends spürte ich meine Hände nicht mehr.

Für mich war das Ganze ein Ferienjob mit absehbarem Ende – für meine ausschliesslich türkischen Kollegen der…