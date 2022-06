FUSSBALL Mit einer aufsteigenden Formkurve hatte das Reichenbacher Fanionteam die Chancen auf den Ligaerhalt zuletzt erhöht. Am Sonntag stand nun das entscheidende finale Match gegen den starken FC Heimberg an – doch die Entscheidung liess lange auf sich warten. GALERIE

MICHAEL MAURER

Der späte Sonntagnachmittag auf dem Gand in Kien ist nicht nur der sommerlichen Temperaturen wegen heiss. «Es ist die letzte, alles entscheidende Runde», kündigt Christian Kallen, Sportchef des FC Reichenbach, den zahlreichen Zuschauern das bevorstehende Spiel an. Immerhin geht es in der Partie gegen den fast zuoberst in der Tabelle stehenden FC Heimberg für die grünschwarz-weissen Drittligisten um den Klassenerhalt. Vor diesem Hintergrund wirken die ersten Minuten nach dem Anpfiff dann doch eher ruhig. Dies…