FUSSBALL Letzten Sonntag durfte sich die Fünftligaequipe des FC Reichenbach mit den Nachbarn aus dem Simmental messen. Das Spiel gegen den FC EDO Simme war nicht nur das letzte der Saison für die Reichenbacher – es war auch der finale Einsatz des langjährigen Trainers Patrick Müller.

MICHAEL MAURER

Zwei Dinge fallen an diesem Sonntagnachmittag auf: Es ist heiss und am Spielfeldrand hängt ein Leintuch mit einer Dankesbotschaft an Patrick Müller, Trainer des Fünftligateams. Wie wird der Coach seine Spieler letztmals in die Garderobe verabschieden – mit einer Niederlage, einem Sieg oder einem Remis? Dies wird sich im «kleinen Derby» gegen den FC EDO Simme noch zeigen.

Während der ersten Spielminuten deutet nichts auf eine klare Favoritenrolle der Gastgeber hin. Dementsprechend…