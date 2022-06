VORSCHAU Am 17. Juli wird der 19. Vogellisi-Berglauf ausgetragen. Mit dem regulären Wettkampf findet dieses Jahr auch die Schweizermeisterschaft statt.

Wenn am Sonntagmorgen in rund einem Monat zur Startlinie des ersten Blocks gerufen wird, wird er ganz vorne stehen: Titelverteidiger und OK-Präsident des Berglaufs, Jonathan Schmid. Sein Heimrennen ist gleichzeitig sein Event. Wie er mit dieser Doppelrolle umgeht? «Ich habe ein erstklassiges Team, das sich um alles kümmert, wenn ich auf der Strecke bin», so Schmid. Vor und nach dem Rennen sei er aber voll und ganz für das OK da. Zudem könne er sich durch seine organisatorischen Aufgaben im Startbereich bestens ablenken. Für Schmid wird die Schweizermeisterschaft in Adelboden das zweite wichtige Rennen innerhalb kurzer Zeit sein. Anfang…