Am vergangenen Samstag zogen die Engstlig-Sennen und ihr Vieh aufs Hochplateau – wie jedes Jahr ein Spektakel für viele Schaulustige. GALERIE

FRITZ INNIGER

Schon am Mittwochabend konnte man von Weitem das Viehglockengeläut hören und jeder Adelbodner wusste, dass die Engstlig-Sennen mit ihren Treibern und Viehherden wieder Richtung Unter dem Birg unterwegs sind. An Knotenpunkten wie Margeli, Oey und Kreuzgasse Boden standen Zuschauer mit Getränken am Strassenrand, um den Durst der Zügelleute zu stillen. Die Rufe der Herdentreiber und das Gebell der Hunde verleihen dem ganzen Spektakel mit Plumpen- und Glockengeläut jeweils eine besondere Note. Auch das Händeschütteln zwischen Sennen und Zuschauern und die Wünsche für einen guten Sommer gehören zum Bild des Alpaufzugs.

