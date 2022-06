Uilleann Pipe (irischer Dudelsack), Fiddle und Whistle – letzte Woche ertönten ausnahmsweise ganz andere Klänge im Eventlokal zur Sattelkammer. Die ZuschauerInnen waren von der «Irish Session» begeistert.

Aufgrund der Sommerpause in ihrem Stammlokal, der «Alten Schmitte» in Steffisburg, hatten die Musiker eine Ausweichmöglichkeit gesucht und sich kurzfristig bei den Gastrobetrieben Landhaus Adler gemeldet. Umso mehr erstaunte es, dass sich – ohne grosse Werbung im Vorfeld – so viele Besucher einfanden. Womöglich hing dies mit dem lauen Wetter sowie den eindrücklichen, fröhlichen wie wehmütigen irischen Klängen zusammen.

PRESSEDIENST LANDHAUS ADLER