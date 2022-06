Mit Spiel und Spass, vielen Darbietungen und zwei Verabschiedungen herrschte auf dem Schulareal Widi in Frutigen nach dreijähriger Pause reger Betrieb.

BARBARA WILLEN

Das Schulfest ist für die Kinder ein Highlight. Es bedeutet, dass bald Ferien sind, dass wieder ein Jahr um ist, und vor allem verspricht es einen wunderbaren Nachmittag mit den Schulfreunden, mit Süssigkeiten, Hüpfburgen, Disco und vielen Abenteuern. Bei herrlichem Wetter sassen die Eltern am vergangenen Donnerstag draussen an den Festtischen und die Kinder erfreuten sich an den vielen verschiedenen Angeboten, die durch die LehrerInnen und KindergärtnerInnen organisiert worden waren. Die Schule Widi, der Kindergarten Oberdorf und die Heilpädagogische Schule feierten gemeinsam ihren Schulabschluss. Es herrschte ein buntes…