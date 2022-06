TURNEN Starke Teamleistung, gute Stimmung, brütende Hitze und lange Distanzen – so könnte man das letzte Wochenende aus Sicht der Aktivriege des TV Reichenbach zusammenfassen. Mit grosser Motivation und vielen Übungsstunden im Gepäck reiste die Gruppe inklusive einiger neuer Gesichter ins Seeland ans kantonale Turnfest.

Im ersten Wettkampfteil standen drei Disziplinen fast zeitgleich auf dem Programm. Die acht PendelläuferInnen des Turnvereins Reichenbach starteten in der Arena. Parallel hoben auf einem anderen Wettkampfplatz sechs NationalturnerInnen Steine. Kurz darauf folgte wiederum in der Arena die Gymnastikvorführung der zwölf Frauen. Die Hälfte von ihnen bestritt ihren ersten Wettkampf in dieser Disziplin und meisterte diesen souverän. Nach einer kurzen Pause und einem langen…