TENNIS Mit vier Heimspielen und einem 9:0-Sieg der 3.-Liga-Herren 1 geht der Interclub zu Ende. Beide Frutiger 3.-Liga-Teams der Herren platzierten sich in der vorderen Tabellenhälfte und dürfen mit der Saison zufrieden sein.

BARBARA WILLEN

Der diesjährige Interclub profitierte vom warmen und stabilen Wetter im Mai und Juni. Keine einzige der 49 Partien musste wetterbedingt verschoben werden. Was selten vorkommt, ist für die Organisation und die Spieler ein Glücksfall.

Noch einmal herrschte am vergangenen Wochenende reger Tennisbetrieb auf der Frutiger Tennisanlage Wisoey. Nur die 2.-Liga-Damen mussten auswärts in Bern gegen Neufeld antreten. Die restlichen Teams spielten ihre letzte Interclub-Partie zu Hause. Trotz einem makellosen 9:0-Sieg reichte es dem Team 1 in der 3. Liga der Herren…