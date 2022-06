Nach dem Abflauen er Corona-Pandemie war es dieses Jahr wieder möglich, die «Adelbodmer Seniorenferien» durchzuführen und mit gut 30 Leuten im fortgeschrittenen Alter zu verreisen. Am 22. Mai brachte ein Reisecar die bunt gemischte Schar ins Hotel Ländli am Aegerisee. Das Team, welches die von der Kirchgemeinde und dem Frauenverein organisierte Ferienwoche leitete, sorgte für ein abwechslungsreiches Programm und das Wohlergehen aller Mitreisenden. Vom Hotel aus genossen sie den Ausblick auf den See, der von von prächtigen Wiesen und Wäldern umgeben ist. Über den Sattel grüssten an sonnigen Tagen der Fronalpstock und die Firnfelder der Urner Alpen. Auf einem Tagesausflug fuhr die Gruppe über den Seedamm von Rapperswil sowie den Ricken und genoss die ausgedehnten Landstriche der…