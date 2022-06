Am vergangenen Mittwoch fand in Zürich-Oerlikon die diesjährige Gala «Hotelier des Jahres» mit fast 700 Gästen statt. Der Special Award 2022 ging an Daniel Renggli, CEO der Revier Hospitality Group, die in Adelboden die Revier Mountain Lodge betreibt. Renggli wurde für seine Verdienste bei der Umsetzung neuerartiger Hotelkonzepte geehrt. Damit geht der Spezialpreis zum dritten Mal in Folge an einen Touristiker, der einen starken Bezug zum Frutigland hat. In den Jahren zuvor waren Chris Rosser (Apart Hotel Adelboden) und der Kandersteger Beat Kuhn (Hotelmarke «Stay KooooK») ausgezeichnet worden.

